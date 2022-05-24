مجدي الهواري يعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب: "لازم يحافظوا على اللي بينهم"

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق مجدي الهواري على أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكتب مجدي الهواري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لازم حد طيب يتدخل بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب لازم يحافظوا علي اللي كان .حتي لو كان!”.

وكان تعليق الإعلامية لميس الحديد على نفس الموضوع مختلف تمام، فقالت: “ممكن ناس كتيرة تقول مافيش وراكم غير أخبار الفنانين مين أتجوز ومين أتطلق وعلى فكرة الاسماء تصنع الاخبار في العالم كله إسم فنان أو نجم يصنع الخبر ويكون رقم واحد في محطات التلفزيون العالميه”.

وتابعت لميس: “لكن بالنسبة لنا قصة شيرين ليست قصة لمجرد فنانة لكنها قصة معبرة عن مشكلات المرأة شيرين ممكن تكون فنانة لكن في النهاية هي مرأة شأن اي مرأة تتعرض للضغط والتهديد وأحيانًا الابتزاز عندها مشكلة من زواجها وطلاقها”.

واختتمت كلامها، قائلة: “نتمنى أن تتفرغ لفنها وتتخلص من كافة مشاكلها”.