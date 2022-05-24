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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699831/مجدي-الهواري-يعلق-على-أزمة-شيرين-عبد-الوهاب-وحسام-حبيب-لازم-يحافظوا-على-اللي-بينهم
علق المخرج مجدي الهواري على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب التي شهدتها الساحة الفنية في الأيام الماضية، مؤكدا أنهم يجب عليهما الحفاظ على ما تبقى في علاقتهم.
دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق مجدي الهواري على أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
وكتب مجدي الهواري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لازم حد طيب يتدخل بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب لازم يحافظوا علي اللي كان .حتي لو كان!”.
لميس الحديد
وكان تعليق الإعلامية لميس الحديد على نفس الموضوع مختلف تمام، فقالت: “ممكن ناس كتيرة تقول مافيش وراكم غير أخبار الفنانين مين أتجوز ومين أتطلق وعلى فكرة الاسماء تصنع الاخبار في العالم كله إسم فنان أو نجم يصنع الخبر ويكون رقم واحد في محطات التلفزيون العالميه”.
وتابعت لميس: “لكن بالنسبة لنا قصة شيرين ليست قصة لمجرد فنانة لكنها قصة معبرة عن مشكلات المرأة شيرين ممكن تكون فنانة لكن في النهاية هي مرأة شأن اي مرأة تتعرض للضغط والتهديد وأحيانًا الابتزاز عندها مشكلة من زواجها وطلاقها”.
واختتمت كلامها، قائلة: “نتمنى أن تتفرغ لفنها وتتخلص من كافة مشاكلها”.
أخر تطورات علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
جدير بالذكر أنه كشف محامي حسام حبيب مساء أمس الإثنين بأن الفنان حسام حبيب رد شيرين عبد الوهاب بعد أسبوعين من انفصالهما في 2021، وكانا يعيشان معا في منزل شيرين وفقا لما صرح به الفنان أثناء التحقيق معه في النيابة.
وكانت شيرين عبد الوهاب قد استعانت بالنجدة بسبب تعدي زوجها عليها وعلى بناتها في الفيلا التي تسكن بها، مشيرة إلى انه كان موجود لمناقشة اعمال فنية تجمعمها، لكنه تعدى عليها بالسب.
وأخرجت النيابة العامة الفنان حسام حبيب بكفالة 10 ألاف جنيها بتهمة السب والقذف وحيازة السلاح بعد انتهاء فترة ترخيصه.
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