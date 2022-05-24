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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699829/حسين-فهمي-عن-مهرجان-كان-مش-عارف-أقابل-حد-وأنا-راجل-من-طراز-قديم

يتواجد الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44 الجديدة المقرر إقامتها نهاية هذا العام 2022، في فرنسا للمشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي.

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حسين فهمي مهرجان كان السينمائي

تحدث الفنان حسين فهمي عن تفاصيل مشاركته بمهرجان كان السينمائي هذا العام والصعوبات التي واجهته، في لقاء تلفزيوني له ببرنامج mbc trending.

وقال الفنان حسين فهمي: “موجود في مهرجان كان بصفتي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي.. إحنا مهرجانين درجة أولى، تابعين لـ FIAB زينا زي مهرجان برلين ومهرجان سان سباستيان ومهرجان فينيسيا.. والنشاطات هايلة وفي أفلام كويسة جدًا”.

وأضاف: “وبقابل ناس عشان يبقوا من لجان التحكيم عندنا في المهرجان… الدنيا اتغيرت خالص مش عارف أقابل حد، كل الناس بتقابل بعض على الإنترنت.. وأول أيام المهرجان كان في هبوط جامد في الإنترنت.. لذلك ذهبت للمسئولين عن البروتوكول، قلت لهم أنا راجل من طراز قديم مش متعود على الطريقة دي، عايز أشوف ناس اتكلم معاهم”.

مهرجان كان السينمائي

يشار أن وزيرة الثقافة الدكتورة والفنانة إيناس عبد الدايم كانت قد أصدرت قرارا بتعيين الفنان حسين فهمي، رئيس لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 ويأتي خلفًا للمنتج محمد حفظي الذي تولى إدارة المهرجان لمدة خمسة سنوات.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حسين فهمي كان فيلم فارس الذي يعرض حاليًا في السينمات ويشارك النجم الكبير في بطولة العمل كلا من أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، إيمان العاصي، أحمد صفوت، نهال عنبر، عابد عناني، منة فضالي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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يذكر أن فيلم فارس يتذيل حاليًا قائمة إيرادات أفلام السينما المعروضة حاليًا حيث حقق العمل ليلة أمس الاثنين حوالي 43 ألف جنيه فقط، وهو رقم ضئيل كما أنه غير متوقع لتصل إيراداته حتى الآن 272 ألف جنيه فقط منذ بدء عرضه.