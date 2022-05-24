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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699824/آخرهم-شيرين-وحسام-حبيب-خلافات-زوجية-بين-النجوم-وصلت-للمحاكم

دوت الخليج يرصد الخلافات الزوجية بين نجوم الفن

الخلافات الزوجية بين نجوم الفن

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب تقدمت ببلاغ لشرطة النجدة تستغيث فيه من طليقها الفنان حسام حبيب بعدما وصل إلى الفيلا التي تقيم فيها واتهمته بأنه تعرض لها ولبناتها وكان معه سلاح.

وحررت شيرين عبد الوهاب محضر ضد زوجها السابق حسام حبيب، مطالبة بعدم التعرض لها وابنتيها، وقالت إنه تواجد في منزلها دون سابق موعد، ومن جانبه برر تواجده في الفيلا، إلى وجود اتفاق بينهما لإنهاء مشروع فني وأوضح محامي الفنان أن موكله رد زوجته إلى عصمته بعد أسبوعين من الطلاق.

ويجمع الكثير من نجوم الفن مشاكل زوجية أدت إلى الانفصال وتطورت بعضها لتصبح نزاع قضائي ومنهم الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى بعد زواج استمر حوالي 6 سنوات.

ورفعت فاتن موسى دعوى قضائية لإثبات حقوقها الزوجية من النفقة والمؤخر وغير ذلك، بعد أن طلقها غيابي أثناء سفرها للبنان ومن ضمن حالات الخلافات الزوجية في الوسط الفني ما حدث بين لقاء سويدان وحسين فهمي حيث امتنع الفنان عن سداد نفقتي المتعة والعدة لزوجته وذلك قبل أن تحصل الفنانة على حكم قضائي يلزم الفنان بدفع 720 ألف جنيه لها.

خلافات زوجية بالوسط الفني

أما زينة فدخلت في صراع قضائي لسنوات مع الفنان أحمد عز للاعتراف بنسب نجليهما، قبل أن تحكم المحكمة بإثبات نسبهما إليه، ومن جانبها الفنانة سمية الخشاب فرفعت دعوى قضائية ضد طليقها الفنان أحمد سعد، تُطالب فيها بالمتعة والعدّة.

وقدّمت سمية الخشاب لهيئة المحكمة الأوراق والتقارير التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها، لتحكم المحكمة بحصولها على 270 ألف جنيه مصري، أما الفنانة رانيا يوسف فرفعت دعوى خلع ضد زوجها المنتج محمد مختار واشتكت من اعتدائه المستمر عليها أمام أبنائهما.

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وحرر المنتج محمد مختار محضر ضد الفنانة رانيا يوسف اتهمها بتحريض أبنائهما على كراهيته وتوالت القضايا بينهما مثل النفقات.

أما المطربة الشعبية بوسي ومدير أعمالها وزوجها وليد فطين وصلت الخلافات بينهما إلى المحاكم حيث اتهم الأخير بوسي بالتوقيع على شيكات دون رصيد، ومن جانبها ردت برفع دعاوى قضائية ضده اتهمته بخيانة الائتمان والتشهير بها.