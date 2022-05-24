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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699823/أحلى-حاجة-راحة-البال-هيفاء-وهبي-تتألق-بالتايجر-في-أحدث-ظهور-لها-صور

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحدث ظهور للفنانة هيفاء وهبي

وأطلت هيفاء وهبي على جمهورها ومتابعيها بتشيرت تايجر الذي اشتهر بمصدر انجذاب رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وبنطلون جينس ثلجي، وتركت شعرها منسابا على كتفها، هذا وارتدت نظارة باللون البني لتستكمل إطلالتها الأنيقة والجذابة.

تعليقات الجمهور على صور هيفاء وهبي

وحازت صور هيفاء وهبي على إعجاب عدد كبير من الجمهور، والتي جاء تعليقاتهم على النحو الأتي: “نت اجمل مخلوقة بحياتنا، احلى شي نشوفك ، طيب ما انتي راحة بالنا اصلا”.

هيفا وهبي وصورها في باريس

وكانت قد قضت هيفا وهبي فصل الشتاء في العاصمة الفرنسية باريس، والتي نشرت خلالها عدد من الصور بإطلالات مختلفة، تتميز كل منها عن الأخرى، حيث نشرت واحدة وهي تتألق بإطلالة ناعمة وصفها المعجبين بأنها كالملائكة، وأخرى كانت بألوان الخريف ما بين البيج والأخضر والبني، وكليهما كانت تتجول في شوارع باريس.

كما أستقبلت شهر مارس بعدد من الصور، ظهرت فيها ترتدي معطفًا من الفراء باللونين البيج والبني في إحدى شرفات باريس المطلع على برج إيفل، وكانت ترتدي مع بوط قصير باللون الفضي اللامع، مع شراب داكن اللون، ومن تحت المعطف كانت ترتدي فستانًا قصيرًا مليئ بالأولان والنقوشات المختلفة، وكان بأكمام طويلة.

آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية

من ناحية أخرى، شاركت المطربة هيفا وهي في أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

وجاءت كلمات العمل على النحو الآتي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال”.