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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699822/رئيس-جامعه-بنى-سويف-يوجه-بتواجد-مدرس-المادة-فى-امتحانات-الدراسات-العليا

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، بحضور وكلاء الكليات لقطاع الدراسات العليا أعضاء المجلس.

دوت الخليج وطالب الدكتور منصور خلال الاجتماع بضرورة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني مطالباً بضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، الخاصة بالطلاب والالتزام بكافة قواعد الامتحانات، كما ناقش تسجيل ومد قيد رسائل الماجستير والدكتوراه داخل الكليات. وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التعاون مع طلاب الدراسات العليا والتسهيل عليهم في إطار اللوائح.

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