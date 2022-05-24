انت الان تتابع تفاصيل خبر خاص لـ دوت الخليج .. فرح أنسي ساويرس نجل رجل الأعمال نجيب ساويرس الليلة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699827/خاص-لـ-تحيا-مصر--فرح-أنسي-ساويرس-نجل-رجل-الأعمال-نجيب-ساويرس-الليلة

يحتفل الملياردير نجيب ساويرس بحفل زفاف نجله أنسي اليوم، وسط أجواء سارة، وتوافد متوقع لعدد كبير من أهم الضيوف والمدعوين للحضور، سيكون من بينهم وفق ما علم موقع دوت الخليج، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة.

ومن المرتقب أن يحتفل رجل الأعمال نجيب ساويرس، بحفل زفاف ابنه أنسي، بعد عقد الأكليل بأحد الكنائس الكبرى، وهو ماسيعقبه حفل زفاف يحضره نخبة من رجال المجتمع والأعمال والشخصيات العامة في كافة المجالات.

يشار إلى أن أنسي نجل الملياردير نجيب ساويرس قد تولى رئاسة ثاني شركة لوالده بعدما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة تعيينه منذ شهور كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة خلفاً لماجد شوقي.

كما أن أنسي ساويرس هو رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، المالكة لنادي زد اف سي الرياضي.