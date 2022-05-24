حياة كريمة لكل البلد.. "المركزى" يمول 17 ألف مشروع بـ826 مليون جنيه (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:29 مساءً - حرصا على دفع جهود الدولة وجه البنك المركزى القطاع المصرفى بتكثيف المشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، البنوك المشاركة فى المبادرة نظمت حملات توعوية وتثقيفية بعدد من مراكز وقرى المرحلة الأولى للمبادرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية لها.

وعقدت 138 ندوة تثقيفية استهدفت 53 ألف شخص من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف حول الخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية بالإضافة لتركيب 294 ماكينة صراف آلى جديدة ATM وتوزيع 3 آلاف رمز استجابة سريع (QR code) ونقطة بيع (POS) على التجار وتطوير 71 فرعًا تابعًا للبنوك وإنشاء 5 فروع جديدة وفتحت البنوك 19 ألف حساب بنكى و6500 محفظة هاتف محمول و29 ألف بطاقة مدفوعة مقدما (ميزة) و10 آلاف حساب إنترنت بنكى لنشر ثقافة استخدام وسائل الدفع الإلكترونى والتحويل والخدمات المالية الرقمية.

وأطلقت البنوك عددًا من برامج التمويل للمشروعات التنموية لتحسين مستوى المعيشة منها : مشروع باب رزق ومشروع تمويل المحاصيل الزراعية والمشروع القومى للبتلو ومشروع تمويل الأنشطة الريفية والإنماء الزراعى.

وخلال الفترة من يوليو 2021 حتى مارس 2022 تم توفير تمويل لـ17 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بقيمة 826 مليون جنيه فى المرحلة الأولى من المبادرة بهدف الارتقاء بمستوى محدودى الدخل.