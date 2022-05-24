الزراعة : الفلاحون وقود التنمية في ربوع الوطن.. وهم جيش مصر الأخضر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:28 مساءً - أشاد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحجم ما تم توريده حتى الآن من القمح المحلي داخل الصوامع المصرية، إذ ذكر أن ما تم توريده حتى تلك اللحظة يقترب من 3 ملايين طن من القمح، كما أن المستهدف توريده يبلغ 5 ملايين طن، فضلًا عن أن معدلات التوريد تسير بشكل جيد، متوقعًا أن يكون هذا الموسم استثنائيا في معدلات التوريد ومعدلات أيضًا الإنتاج، كونه من المتوقع حصاد 10 ملايين طن قمح من الناتج المحلي.

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمزارع المصري، إذ يُعد الفلاح المصري هو وقود التنمية داخل ربوع الوطن، كما يُعد جيش مصر الأخضر، لحرصة على توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري الأمر الذي يحقق الأمن والاستقرار، فما يقوم به الفلاحين والمزارعين يُعد جهدا عظيما وعملا كبيرا، موضحًا في الوقت ذاته أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم زراعة 3.7 مليون فدان قمح، وهذا حدث العام الجاري.

لأول مرة في تاريخ مصر يتم زراعة 3.7 مليون فدان قمح

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن العام الحالي تم زيادة الرقعة المزروعة بالقمح 250 ألف فدان عن العام الماضي، فضلًا عن أنه يتم العمل بشكل كبير على رفع وعي الفلاحين والمزارعين خاصة الصغار منهم، بهدف تطوير نظم الزراعة والورش والندوات واللقاءات والمدارس الحقلية، مؤكدًا أن موسم حصاد القمح بدأ مبكرًا، بسبب الظروف الجوية أخرت الحصاد نوعًا ما، ولكنها ساهمت في زيادة إنتاجية الفدان هذا العام.