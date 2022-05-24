القنصل العام المصري في لوس آنجلوس يستضيف البطلة المصرية في الولايات المتحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:28 مساءً - استضاف أحمد شاهين، القنصل العام المصري في لوس أنجلوس، مارينا نخلة، البطلة المصرية والناشطة في الدفاع عن حقوق متحدي الاعاقة في الولايات المتحدة الامريكية، حيث أكد القنصل العام المصري على أن مارينا تعد نموذجاً ملهماً للجالية والشباب المصري في تحدي الصعاب وتحقيق أماله وطموحاته.

هذا، وقد عبرت مارينا عن اعتزازها الكبير بانتمائها لمصر وتقديرها لما تتلقاه من دعم معنوي وتشجيع بالغ، معبرةً عن تطلعها إلى أن يكون لها دور نشط في المجتمع المصري وتقديم كافة الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم من خلال تسليط الضوء على تجربتها وما مرت به من تحديات وسبل مواجهتها. وأشارت إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الأسرة في حياة الشخص ذي الإعاقة وتأهيله نفسياً، مشيدةً بالجهود العظيمة التي بذلتها أسرتها منذ ولادتها وغرس روح العزيمة والمثابرة لتحقيق كافة أهدافها.

تعد مارينا نخلة من النماذج المصرية المشرفة والشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي، حيث نجحت في تجاوز التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها نتيجة ولادتها بدون العظام الأساسية للساقين وغطاء الركبتين، مما اضطرها إلى اجراء عملية جراحية لبتر ساقيها واستبدالهما بأطراف صناعية حين بلوغها ١٤ شهراً، حيث حصلت مارينا على شهادتين للماجستير في مجال الطب النفسي وتقوم حالياً بدراسة شهادة الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا سان دييجو، كما أنها تشغل مناصب متعددة في عدد من المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق ذوي الاعاقة ورعاية الأشخاص مبتوري الأطراف.