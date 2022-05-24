رئيس جامعة سوهاج يتفقد فعاليات القافلة البيطرية المجانية لقرية الصوامعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:28 مساءً - تفقد د. مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، فعاليات القافلة البيطرية المجانية التي نظمتها كلية الطب البيطري لقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم، للفحص والعلاج المجاني للثروة الحيوانية والداجنة، وذلك بحضور د. بهاء الدين علي عميد الكلية، ود. طارق لطفي مدير الإدارة البيطرية بأخميم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وقال رئيس الجامعة، أن القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل التنموية الشاملة، وتضم القوافل البيطرية كأحد مكوناتها التي تنظمها الجامعة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئىطي للقري الأكثر احتياجاً، مؤكدًا أن لهذه القوافل دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي، كما أنها ليس لها دور علاجي فقط، بل تلعب دور توعوي لأهالي هذه القرى، حيث يتم تنفيذ محاضرات للتوعية واﻹرﺷاد الصحي والبيطري عن كيفية وطـرق الوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷمراض وغيرها، بالإضافة إلى تحصين المواشي والدواجن بمختلف أنواع التطعيمات الواقية من الأوبئة والأمراض الحيوانية والمشتركة، إلى جانب دورها في التدريب العملي للطلاب المُشاركين بها والتي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج.

وأوضح د. بهاء الدين علي، أنه من خلال القافلة، تم فحص وعلاج ١٦٥ حالة من أبقار، جاموس، أغنام وماعز، ودواب وطيور بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أنه شارك بالقافلة ٢٥ طالبًا وطالبة بالكلية كتدريب عملي لهم، وذلك بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، للتدريب على كيفية التعامل مع الحالات المرضية، وإجراء عمليات الجس، والعمليات الجراحية، وعلاجها بصرف العلاج اللازم مجانًا، إلى جانب التوعية بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة بأمراض مشتركة تنتقل بين الإنسان والحيوانات، وطرق الحفاظ عليها وتنمية الثروة الحيوانية، مضيفًا أنه تم تنفيذ القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمركز أخميم.