البيئة تنفذ يوم بيئى للطلاب الوافدين بمعهد البعوث الاسلامية

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تضمنت فعاليات اليوم تنفيذ فريق التوعية ندوة بعنوان "أثر التغيرات المناخية على التنوع البيولوجى" والتعريف باليوم العالمى للتنوع البيولوجى وأهمية الكائنات الحية فى إعادة التوازن البيئى، كما تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل الفنية لإعادة استخدام المخلفات وكيفية الاستفادة منها فى عمل لوحات فنية جميلة باستخدام الورق والكرتون والقماش والسيديهات وذلك لإنتاج أعمال فنية عبارة عن (مرايا وفازة وأراجوز لكل طفل).
كما تضمنت فعاليات اليوم البيئى تنفيذ مسرح للعرائس بعنوان "الوردة الزرقاء" والتى تهدف الى نبذ العنف ونشر روح الإخاء ومواجهة التنمر كما تم عرض مسرح سينمائى للأطفال عن محمية وادى الريان.
يأتى ذلك فى إطار التعاون الوثيق بين وزارة البيئة ومؤسسة الأزهر الشريف وعلى هامش الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجى وإطلاق الحوار الوطنى للتوعية بقضية التغيرات المناخية.
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