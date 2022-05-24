جدة - نرمين السيد - بدأت منظمة الصحة العالمية، منذ قليل، التصويت لاختيار مدير عام المنظمة، وذلك فى المقر الدائم للمنظمة بمدينة «جنيف» السويسرية، حيث يشغل تيدروس أدهانوم، منصب المدير العام حاليا.





وضم التمثيل المصرى فى التصويت على اختيار مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، والمستشار أحمد سلامة المندوب المناوب لبعثة جمهورية مصر العربية فى جنيف. يذكر أن مصر تشارك فى اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ 75 فى مدينة «جنيف» السويسرية، بوفد يرأسه وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ويضم الدكتور محمد الطبيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والتحول الرقمى والشئون الفنية، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتورة سوزان زناتى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الصحية الخارجية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تشارك فى التصويت لاختيار مدير منظمة الصحة العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.