وزير داخلية بلغاريا يبحث مع السفير المصرى سبل مكافحة الإرهاب والجريمة

جدة - نرمين السيد - استعرض اللقاء فرص تطوير التعاون بين البلدين للتصدى للتحديات المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والجريمة المنظمة عابرة الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر. وأكد وزير الداخلية البلغارى على تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر بالنظر إلى دورها المحورى فى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا. وأضاف أن مصر تعد أحد الوجهات السياحية الرئيسية للمواطنين البلغار بما يعكس استقرار الأوضاع والقدرة على الحفاظ على الأمن رغم تعاظم التحديات بما فى ذلك على المستوى الإقليمى والدولى.

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