جامعة طنطا: الكشف على 1509 مواطنين بقافلة طبية بقرية سامول بالغربية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية التى أقيمت، اليوم الثلاثاء، بقرية سامول بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ 1509 مواطنين بالمجان من أهالى القرية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا، والاستغاثات بمجلس الوزراء.





وأضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة الشاملة شهدت مشاركة عدد من كليات الجامعة، موضحًا أن القافلة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية لتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين بكلية الطب.

من جانبه، أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أن هناك أولوية بالجامعة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجًا بالغربية وتنفيذ خطة متكاملة لدعم المنظومة الصحية من خلال إطلاق سلسلة من القوافل الطبية تجوب مراكز وقرى المحافطة طوال العام، لخدمة المرضى فى إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى.

وأشار الدكتور محمد الشبينى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 69 حالة لاستكمال العلاج فى مستشفيات الجامعة فى تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد والمسالك البولية والمخ والأعصاب.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.