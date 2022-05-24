«التعليم» تنشر مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الهندسة للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - نشرت منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم "MoE Egypt Edu Stream" على يوتيوب، مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الهندسة، التى يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، الامتحان فيها، غدا الأربعاء.





ولمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الهندسة (عربى) للشهادة الإعدادية، يمكن الدخول إلى هذا .

ولمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الهندسة (لغات) للشهادة الإعدادية، يمكن الدخول إلى هذا . وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة، يوم السبت الموافق 21 مايو، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 26 من نفس الشهر. وبحسب مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، يصل عدد طلاب الشهادة الإعدادية فى المحافظة نحو 195 ألف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 781 لجنة، إضافة إلى 13 حالة يؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

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