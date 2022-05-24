السفير المصرى بالخرطوم يلتقى عضو مجلس السيادة الانتقالى السودانى

جدة - نرمين السيد - استعرض الطرفان تطورات العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات والمشروعات الاستراتيجية بين الدولتين، حيث عبر المسؤول السودانى عن التقدير للتأثير الإيجابى لتلك المشروعات، معربًا عن التطلع للمضى قدمًا فى المزيد منها فى المجالات كافة.

كما استعرض الجانبان الجهود الحالية لتحقيق التوافق السياسى بين جميع الأطراف فى السودان فى إطار المبادرات والجهود المحلية والدولية فى هذا الشأن.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالى على الثقة التى يوليها للجهود المصرية، مشيدًا بحرص مصر على التوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف السودانية يؤدى إلى المزيد من الاستقرار والتنمية فى البلاد، آخذًا فى الاعتبار الارتباط الكبير بين البلدين ووحدة المسار والمصير لشعبى وادى النيل.