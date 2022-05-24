الزراعة تفتتح منفذا لبيع البطاطس بأسعار مخفضة للمواطنين.. صور

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الثلاثاء، افتتاح منفذ بيع لبطاطس المائدة بمقر مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، بأسعار مخفضه للمواطنين لمكافحة الغلاء.





وقالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، إن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالحد من السلاسل الوسيطة، وضخ المزيد من المنتجات والسلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

واستعرضت مدير المشروع، تقريرًا حول ما تم إنجازه من خلال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، خلال أبريل الماضى، مشيرة إلى أن الإجمالى العام لمساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى فى البطاطس بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالى 646 ألف فدان، من بينها مساحة، المساحات الواقعة ضمن مشروع مستقبل مصر ومزرعة عين دالة التابعة للشركة الوطنية الزراعات المحمية، لافتة إلى أنه تم خلال هذا الموسم إجراء صيانة لمساحة إجمالية 2355 فدان، لمناطق خالية من العفن البنى، وأن إجمالى مساحة زراعات العروة الشتوية 69 ألف فدان، بينما بلغ إجمالى مساحة زراعات العروة الصيفية 35117 فدان حتى نهاية أبريل الماضى، وجارى استكمال التحقيق من باقى المساحة.

وأشارت "بلابل" إلى أن إجمالى عدد العينات التى تم فحصها داخل معامل المشروع، 6204 عينة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم بكمية بلغت حوالى 166 ألف طن، خلال شهر أبريل الماضى، بينما الإجمالى العام لما تم فحصه خلال الموسم حوالى 28 الف عينة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم بكمية قدرها 725 ألف طن.

وأوضحت مدير المشروع أنه فيما يتعلق بعينات الفحص الظاهرى للبطاطس الحقلية للعروة الشتوية على عمر 75 يومًا، وتم فحص عدد (217) عينة ممثلة لمساحة قدرها (2007) فدان، خلال أبريل بينما بلغ الإجمالى العام لما تم فحصه عدد (7501) عينة ممثلة لمساحة قدرها ( 69 ألف ) فدان حتى نهاية أبريل الماضى، وبالنسبة لعينات الفحص الظاهرى للبطاطس الحقلية للعروة الصيفية على عمر 75 يومًا، تم فحص عدد (2144) عينة ممثلة لمساحة قدرها (19 ألف ) فدان، خلال أبريل، بينما بلغ إجمالى ما تم فحصه عدد (2560) عينة ممثلة لمساحة قدرها (23 ألف ) فدان حتى نهاية أبريل الماضى.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، وتحديث خرائط كتاب المناطق الخالية، تم تحديث كتاب المناطق الخالية لموسم 2021-2022 وإرساله إلى كلا من مسئول الملف المصرى بالمفوضية الأوروبية وكذلك الوزير المفوض التجارى بسفارة جمهورية مصر العربية ببروكسيل، كما يتم متابعة أعمال مهندسى المناطق الخالية يوميا عن طريق Mobile Device Management (MDM).

وأشارت "بلابل" إلى أنه أيضا فيما يتعلق بتحميل الصور من الأقمارالصناعية لمتابعة أعمال الوحدة، فقد تم تحميل عدد (92) صوره من الأقمار الصناعية بمساحة (172) ألف كم مربع، بينما الإجمالى العام للصور المحملة هو (648) صور أقمارصناعية بإجمالى مساحة ( 4 مليون 472 الف) كم مربع لموسم 2021/2022 حتى 30/4/2022.

وأضافت أنه تم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لعمل بعض التحليلات المطلوبة لمتابعة جميع الأكواد المزروعة، حيث تشمل هذه التحليلات: تحليل ملوحة التربة قبل الزراعة، متابعة مراحل النمو للنباتات المزروعة، تقدير المساحة الفعلية لزراعات العروات المختلفة، المتابعة اليومية للحصاد.

الجدير بالذكر أن المشروع قد شارك فى معرض خير مزارعنا لأهالينا بحديقة الأورمان بالجيزة والذى نظمته وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بتاريخ 28/3/2022 تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى استمر طوال شهر رمضان الكريم لرفع العبء عن كاهل المواطن المصرى ومحاربة الغلاء.