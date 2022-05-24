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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699817/رئيس-الحكومة-يجتمع-مع-رؤوساء-اللجان-النوعية-بالنواب-في-حضور-زعيم-الأغلبية

دوت الخليج

ويعتبر هذا هو اللقاء الثالث، ضمن سلسة اجتماعات دورية تم عقُقدت خلال الفترة الماضية بين رئيس الحكومة ورؤساء اللجان النوعية، والتي تأتي لمناقشة عدد من القضايا المهمة، في ظل التطورات الأخيرة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الملفات التي تهم حياة المواطنين.

رئيس الحكومة يجتمع مع رؤوساء اللجان النوعية بالنواب في حضور زعيم الأغلبية

وخلال الاجتماع السابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن من أهم وأبرز المشروعات القومية الكبرى، والتي سيكون لها صدى إيجابي واسع على تغيير حياة المصريين في مختلف محافظات الجمهورية، المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن مفردات هذا المشروع القومي الضخم طالما نادى بتنفيذها أعضاء البرلمان في مطالبهم من الحكومة لأبناء دوائرهم، وهو ما تم بلورتها في مشروع قومي يستهدف تغيير نمط وجودة حياة جميع أهالينا في الريف الذين يمثلون نحو 60% من الشعب المصري، بجميع القرى وتوابعها؛ وذلك من خلال إحداث عمليات شاملة لها. وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المشروع القومي لتطوير القرى المصرية كان حلما كبيرا أمام الدولة تسعى لتحقيقه على أرض الواقع، وكان تمويله أمرا صعبا للغاية وتحديا كبيرا، وخاصة حينما توصلت الدراسات التي أعدت لهذا المشروع إلى أنه يتطلب توفير تمويل بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه، ولعل ما يؤكد ضخامة هذا المشروع حجم الدهشة لدى دول عديدة على مستوى العالم من أن الدولة المصرية ستقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم، كما أن هناك مؤسسات دولية ومنظمات كبيرة تابعة للأمم المتحدة بل ورؤساء دول يتساءلون عن كيفية تنفيذ مصر لهذا المشروع، وهو ما يفرض علينا عبئا كبيرا في تمويل المشروع، لكن العبء الأكبر يتمثل في تنفيذه؛ لأن المشروع يشمل 1500 قرية فى مرحلته الأولى، وأكثر من 10 آلاف تابع لها في وقت واحد بحجم ترتيبات وتنظيم لكل هذه القرى وتوابعها، فضلا عن متابعة التنفيذ وهو أمر شاق.