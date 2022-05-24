النائب محمد الحسينى بجلسة وزير التنمية المحلية الرقابية« المواقف ممكن تدخل لمصر 10مليار جنيه ولكن ما يًحصل 140مليون»

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699813/النائب-محمد-الحسينى-بجلسة-وزير-التنمية-المحلية-الرقابية-المواقف-ممكن-تدخل-لمصر-10مليار-جنيه-ولكن-ما-يحصل-140مليون

تحدث النائب محمد الحسينى، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن ضرورة التفكير فى دعم موارد الدولة المصرية وخاصة من ملفات المنظومة المحلية وعلى رأسها المواقف والأسواق.

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جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا على أن مصر بكل مواقفها الرسمية تدر للدولة نحو 140 مليون جنيه فى وقت يوجد موقف واحد بإحدى مناطق محافظة الجيزة من الممكن أن يدير للدولة نحو 40 ألف جنيه يوما ولكن ليس تحت رقابة الحكومة .

ولفت إلى أن إجمال المواقف فى مصر لو تم ضبطها من الممكن أن تدر دخلا للدولة لا يقل عن 10مليار جنيه، بجابن الأسواق أيضا، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية فى هذا الملف وأن يكون هناك دور مختلف للقطاع الخاص ويقوم بمشاركة حقيقية.

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالى، الثلاثاء مواجهة ساخنة بين الأعضاء ووزير التنمية المحلية حيث تم عرض أكثر من 100 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة وأسئلة بشأن منظومة المحليات وأزمات رصف الطرق والإنارة والقمامة بجانب مطالبات أن نكون أمام قانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء.

أزمات عدم وجود صيانة للطرق بعد رصفها وعدم رد الشىء لأصله بالطرق الداخلية

مناقشات الأعضاء تضمنت أزمة انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعدم وجود صيانة للطرق بعد رصفها، وعدم رد الشىء لأصله بالطرق الداخلية حيث قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطوير الذى تشهده المحاور والطرق العامة لايخفى على أحد، إلا أن هناك بعض الملاحظات فى التعامل مع الطرق المحلية، حيث هناك بعض الطرق والشوارع التى يتم إعادة رصفها ثم نفوجئ بتكسيرها.