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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699810/النائبة-ميرفت-عازر-تطالب-وزير-التنمية-المحلية-بإضافة-العاملين-على-صناديق-القمامة-للموازنة

طالبت النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية ، اللواء محمود شعراوي، بإضافة العاملين على صناديق القمامة للموازنة العامة، موضحة أن التقصير فى أداء المنظومة بسبب تأخر حصول العاملين على مستحاقتهم لمدة 3 أشهر، مما يؤثر عى أرواحهم المعنوية وكفاءة المنظومة.

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جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

النائبة ميرفت عازر تطالب وزير التنمية المحلية بإضافة العاملين على صناديق القمامة للموازنة

وقالت عضو مجلس النواب، أن اضافة العمالة التي تعمل علي صناديق القمامة الي الموازنة العامة سيكون لها مردود على الشارع والمظهر الحضاري، ويقضي على التلوث البصري بالمحافظات.

هذا ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى تحذيرا للنواب خلال ترأسه الجلسة العامة اليوم، من تجاوز الوقت المحدد للحديث فى طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة، مشددا على أن مكبر الصوت خلال المداخلات الكلامية سوف يتم قطعه بدون تفرقة بين النواب.

وأضاف جبالي بقوله: لكل عضو مدة دقيقتان فى الحديث، ولن يتم منح الكلمة لمن يتم النداء على اسمه ولا يكون متواجدا بالقاعة"، موجها النواب بضرورة النظر لساعة التوقيت واستغلال الوقت المحدد للحديث بدون تكرار أو التطرق إلى موضوعات خارج ما جاء بطلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة، لأن مكبر الصوت سوف يغلق تلقائيا بدون تفرقة بين النواب.