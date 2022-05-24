انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد كريم قاسم.. الموت يفجع الفنان الشاب خالد أنور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699809/بعد-كريم-قاسم-الموت-يفجع-الفنان-الشاب-خالد-أنور

شهدت الساحة الفنية في الساعات القليلة الماضية ملاحقة الموت لعدد من نجوم الوسط الفني بدأت بالفنان كريم قاسم، ليعلن الفنان الشاب خالد أنور في الدقائق الماضية وفاة عمته.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير وفاة عمة خالد أنور

كتب خالد أنور عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “توفيت الى رحمة الله تعالي عمتي فردوس محمد مدبولي ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ، البقاء لله ”.

وكان قبل قد كتب الفنان خالد قاسم عبر خاصية ستوري: “ "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله عمتي ماجدة محمود قاسم، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

أخر اعمال خالد أنور

يذكر أن أخر أعمال الفنان خالد أنور مشاركته في فيلم “قمر 14”،الذي يعد أول تعاون للفنان أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ولكنه ينبئ عن ثنائي تمثيلي رائع ومن المقرر أن يجتمع الثنائي معا من جديد في فيلم سينمائي يتولى إخراجه المخرج عمرو صلاح ويحمل الفيلم اسم “عاشق”.

ويقدم خلال الأحداث خمس قصص حب مختلفة يجمعها فكرة أنها تدور كلها في ليلة واحدة يتجلى فيها القمر كاملا في السماء وتتحول أقدار جميع الشخصيات في القصص الخمس، ويضم فيلم ليلة قمر 14 في بطولته بجانب الفنان أحمد حاتم، كلا من خالد النبوي، وياسمين رئيس، وغادة عادل، وشيرين رضا، وأحمد الفيشاوي، وأحمد مالك، وخالد انور، ومي الغيطي وآخرين وحقق الفيلم نجاحا كبيرًا وأثار ضجة وقت عرضه العالمي الأول خلال الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي أقيم العام الماضي.

أما عن كريم قاسم فتالقفي مسلسل يوتيرن، ويقوم كريم قاسم في أحداث المسلسل بدور خالد، وهو قبطان له علاقات متعددة يدخل في صراع عائلي بسبب جوازه من امرأة فارق السن بينهما كبير، ويورط في حادث قتل سيدة بالسيارة عن طريق الخطأ، لتبدأ محاولات ابتزازه، ويشارك غي بطولة العمل عدد من نجوم الفن منهم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى