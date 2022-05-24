انت الان تتابع تفاصيل خبر غدا.. عرض مسرحية "سلام مربع" لـ محمد هنيدي في موسم جدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699806/غدا-عرض-مسرحية-سلام-مربع--لـ-محمد-هنيدي-في-موسم-جدة

يستعد أبطال مسرحية “سلام مربع” لـ عرض العمل في موسم جدة الذي ينطلق في صيف 2022 وذلك في مساء غدا الأربعاء الموافق 25 من شهر مايو على مسرح جدة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد عرض مسرحية سلام مربع

وروجت الفنانة هبة زكريا أحد أبطال المسرحية لعرض العمل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها: “بكرة انشاءالله أول يوم عرض مسرحية #سلاممربع على مسرح جده city walk في انتظاركم #محمدهنيدي #ايتنعامر #محمدثروت #ايمانالسيد #محمدمحمود #هبة_عبدالعزيز”.

وتعد مسرحية سلام مربع لـ محمد هنيدي ذات طابع كوميدي، تدور فكرتها حول قصة المغني "سيّد" وصراعه مع المجتمع في سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته، فالمسرحية تعكس واقعًا اجتماعيًا.

أبطال مسرحية سلام مربع

ويشارك في بطولة المسرحية بجانب محمد هنيدي كلا من أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، محمد دسوقي ، ابراهيم طلبة ؛ غادة طلعت ، ريهام الشنواني ، زياد زعتر ، سارة هريدي.

هذا ويعد القائمين على العروض الخاص بالمسرحية كلا من أشعار أيمن بهجت قمر ، وألحان عمرو مصطفي ، ديكور وإضاءة عمرو عبدالله ، تصميم استعراضات نادين ، مخرج مساعد أحمد الشاذلي ، مخرج منفذ علا فهمي ، ومن تأليف وإخراج خالد جلال.

أخر أعمال الفنان محمد هنيدي

جدير بالذكر، أن أخر أعمال محمد هنيدي فيلم النمس والإنس، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

و تدور أحداثه في إطار من الخيال والكوميديا بخلاف الإثارة والتشويق، ويجسد محمد هنيدي شخصية تحسين المسئول عن بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب، يعيش مع والدته عارفة عبدالرسول وشقيقته التي تلعب دورها دنيا ماهر وزوجها ويجسد دوره محمود حافظ، ويلتقي تحسين بفتاة جميلة تدعى نيرمين تقوم بدورها منة شلبي، ويقع في غرامها ويذهب للتعرف على أسرتها التي تتكون من والدتها الفنانة صابرين ووالدها بيومي فؤاد، وتتصاعد الأحداث في ظل انتماء نيرمين وأسرتها للعالم السفلي ويتورط تحسين في مشاكل كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.