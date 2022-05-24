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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699805/بعد-استمرار-التحقيق-معها-أزمات-في-حياة-غادة-إبراهيم-بين-الخيانة-والسجن

دوت الخليج يرصد أزمات في حياة غادة إبراهيم

أزمات غادة إبراهيم

لم يكن خلافها في جنازة سمير صبري مع الإعلامية بوسي شلبي، أولى أزماتها حيث مرت بالعديد من الأزمات قبلها مثل الخيانة والسجن وغيرها.

ودخل اسم الفنانة إلهام شاهين في أزمة غادة إبراهيم الأخيرة ولم تكن هذه الأزمة الوحيدة بينهما أيضًا، ففي عام 2016 كانت الفنانة غادة إبراهيم متهمة في قضية أعمال منافية للآداب ولكنها حصلت على براءة وبعدها اتهمت فنانة شهيرة بتلفيق التهمة لها.

وقالت الفنانة وقتها إنها فنانة تدعى إلهام. وتحدثت في وسائل إعلام وقالت غادة إبراهيم: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني”، وأوضح البعض أنها كانت تقصد الفنانة إلهام شاهين نتيجة وجود عداء بينهما وخلال إحدى دورات مهرجان الإسكندرية السينمائي فاجأت الجميع عندما سئلت عن رأيها في إلهام شاهين.

خيانة زوج غادة إبراهيم

وقالت غادة إبراهيم إنها لا تحبها وهاجمتها خلال المهرجان، وكشفت في تصريحات تلفزيوني لها عن خيانة زوجها لها، وأوضحت أنها تعرضت للخيانة من زوجها، وانفصلت عنه ولفتت إلى أنها تلقت عرضا بالزواج من أحد الأصدقاء المقربين من زوجها، وهو فنان مشهور لكنها رفضته.

وقالت: “الخيانة سببها في أغلب الأحيان الدناوة، أو ارتباط الرجل في أول علاقة بالشغالة وسيطرة ريحة الشغالة عليه حتى إذا كانت زوجته هانم.. بعد طلاقي تلقيت عرضا بالزواج من نجم وأعز أصدقاء زوجي، ورفضت قبول عرضه لأنه متزوج وحتى لو طلّق لن أوافق."

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وكانت قد شهدت ندوة المخرج علي بدرخان ضمن فعاليات الدورة الـ 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، ازمة جديدة لها حيث هاجمت المخرجة إيناس الدغيدي والفنانة إلهام شاهين بسبب عدم تركهما مساحة للحضور في مناقشة الندوة.

وقالت غادة إبراهيم: “ده مش برنامج شيخ الحارة يا إيناس.. سيبي مساحة للصحفيين والناس يناقشه ندوة التكريم”.