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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699803/سارة-النحاس-تطالب-بحل-أزمة-مدارس-التمريض-المستمرة-ونقص-أعدادهم-وخبراتهم

تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجة للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، بشأن " أزمة مدارس التمريض المستمرة ونقص أعدادهم وخبراتهم ".

دوت الخليج

«سارة النحاس» تطالب بحل أزمة مدارس التمريض المستمرة ونقص أعدادهم وخبراتهم

وقال "النحاس" فى الطلب المقدم منها، إن غياب التنسيق والتعاون مع المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفتح مدارس التمريض داخل المستشفيات للتعليم والتدريب، شاملًا التدريب والتعليم والتطوير بداية من المناهج التعليمية التمريض باللغة العربية والأجنبية.

مع وضع برامج تدريبية بالمستشفى لرفع كفاءة فرق التمريض وذلك للتعامل خلال عملهم مع الأدوية وقراءة التقارير الطبية عن الحالة وتسجيل الجرعات العلاجية للمرضى داخل المستشفيات، خصيصا وأن المستشفيات الجامعية بها قاعات ومدرجات تسمح بافتتاح مدرسة تمريض.

فضلا عن تأهيلهم للعمل وإلحاقهم بالجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية للتمريض، ودمج هذا البرنامج مع المشروع القومي لتطوير وميكنة المستشفيات الجامعية.

«سارة النحاس» تطالب بإطلاق منصة إلكترونية للحجز والاستعلام عن الخدمات القنصلية

كنا تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن “إطلاق منصة إلكترونية للحجز والاستعلام عن الخدمات القنصلية وإجراءات التوثيق بوزارة الخارجية".

وقالت "عضو مجلس النواب " فى الطلب المقدم منها، إنة انطلاقا من استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية، وسعيا لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع كافة وزارات الدولة وهيئاتها وأجهزتها، في دعم التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

وأضافت" عضو مجلس النواب"، أنة استرشادًا بما تم إنجازه باستخدام المنصات الإلكترونية لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين بالتقنيات الحديثة “التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، خدمات الشهر العقاري- بطاقات التموين، تسجيل لقاحات ضد فيروس كورونا، منظومة التأمين الصحي الشامل، البريد المصري، سداد الرسوم بالعديد من القطاعات ومعاملات التوقيع الإلكتروني “، فضلا عن تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وذلك لتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية أسرع، لذا انطلاق منصة إلكترونية متكاملة لخدمات تنهي مشكلة تكدس المواطنين أمام مكاتب التصديق سواء من داخل المحافظة، بل والمحافظات المجاورة.