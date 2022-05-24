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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699801/فاطمة-سليم-تطالب-وزير-التنمية-المحلية-بجدول-زمني-لتعويض-أهالي-نزلة-السمان-بعد-نزع-ملكيتهم

وجهت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير التنمية المحلية بشأن كيفية تقدير التعويضات لأهالي نزلة السمان في ضوء رئيس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 الصادر بنزع ملكية الأراضي والعقارات لأهالي نزلة السمان لصالح محافظة الجيزة.

دوت الخليج

فاطمة سليم تطالب وزير التنمية المحلية بجدول زمني لتعويض أهالي نزلة السمان بعد نزع ملكيتهم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النوب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي.

وطالبت النائبة بضرورة وضع جدول زمني لتعويض الأهالي، حرصا في الحفاظ على حقوقهم.

وتسائلت النائبة عن خطة تطوير بعض المناطق السياحية في محافظة بني سويف، وفي مقدمتها منطقة هرم ميدوم، ومنطقة إهناسيا الأثرية.

وأشارت النائبة إلى أزمة أهالي قرية ميدوم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، بسبب المصرف الذي تحول إلى مكانا لانتشار الأمراض والأوبئة، وهو ما أدى لتعرض كثير من الأطفال للمخاطر الصحية.

وأكدت النائبة أنه لا يوجد أي تحرك في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة في هذا الشأن ولم يتم النظر فيه.

وطالبت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسرعة البت في طلبات التصالح في مخالفات المواطنين، لاسيما وأن هناك الكثير من المخاوف بسبب عدم معرفة الموقف بشأن وضعهم بعد تقديم الطلبات.