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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699799/النائب-محمود-قاسم--يتسائل-عن-استعدادات-وزارة-التنمية-المحلية-لمواجهة-غرق-الاسكندرية-فى-الشتاء

قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن محافظة الاسكندرية وشعبها ، يتعرضو كل فصل شتاء لقصة مبكية، وهي غرق الاسكندرية، مضيفا” بنصحي كل يوم على مانشيتات الاسكندرية بتغرق، متسائلا عن الاستعدادات التي من المفترض أن تضعها وزارة التنمية المحلية للتصدى لهذه الازمة الموسمية، التي قد تطرأ لمنع هذا الأمر.

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جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

النائب محمود قاسم يتسائل عن استعدادات وزارة التنمية المحلية لمواجهة غرق الاسكندرية فى الشتاء

ولفت عضو مجلس النواب، أن حالات الغرق التي تتعرض لها محافظة الاسكندرية، تحرم المواطنين من النزول إلي الشوارع، إضافة إلى فقد الممتلكات والافراد، مضيفا إلى أن المياه دخلت إلى المنازل فى نجع العرب ووصل للممتلكات “، مما تسبب فى فقدها.

وتسائل عضو مجلس النواب، عن أسباب مأساة توقف البناء فى قرى وريف الاسكندرية، لاسيما قرية الابيسات، موضحة انها منطقة ريفية يتسم اهلها بالبساطة.

وأوضح النائب محمود قاسم، أن سكان منطقة ابيس الرابعة، يعيشون فى الاسكندرية ومحل اقامتهم فيها، و ولكن خدماتهم فى محافظة البحيرة.