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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699794/ايناس-عبد-الحليم-سألاحق-عمرو-واكد-جنائيا-عما-بدر-منه-ضد-عظيمات-مصر

عقبت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، على تغريدة الهارب والعميل عمرو واكد، بعد إهانته لسيدات مصر على حسابه الشخصي بتويتر، انه اخواني اصيل تعمد اهانة عظيمات مصر، ولن يمر الأمر مرور الكرام، وسيكون لنا جميعا وقفة ضد هذا الخائن.

دوت الخليج

ايناس عبد الحليم: سألاحق عمرو واكد جنائيا عما بدر منه ضد عظيمات مصر

واردفت عبد الحليم سأشكل فريقا قانونيا بهدف ملاحقة الهارب الأخواني عمرو واكد، ولن اترك حق سيدات مصر، لاسيما وان ما قالة يشكل جريمة أخلاقية قبل ان تكون قانونية، وان دل فانه يدل على ان انجازات المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسي ونجاح المرأة المصرية الذي هو يعبر بشكل أصيل عن نجاح الدولة، لذا يتعمد أعداء مصر تشويه المرأة والنيل منها بمختلف الطرق، فجماعة الإخوان الإرهابية من أبرز الأمثلة على استغلال المرأة بشكل كبير إذ يستغلونها فى ترويج أفكارهم الهدامة من خلال بعض الجمعيات الخيرية والنسائية.

واكملت “عضو مجلس النواب” لا يزال عمرو واكد يلعب دور ذو الوجهين، يسير على نهج جماعة الإخوان الإرهابية، ويبيع وطنه مقابل المال.