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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699802/قبل-غادة-إبراهيم-تعرف-على-أزمات-إلهام-شاهين-مع-نجوم-الفن

اسمها مقترن بالأزمات والصراعات الفنية، ما تمر فترة قصيرة إلا ونجد الضجة قد حاوطتها والجدل أُثير حولها وخاصةً مع زملائها من الوسط الفني والتي كانت آخرها مع الفنانة غادة إبراهيم، هي النجمة المصرية إلهام شاهين.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج أزمات إلهام شاهين مع نجوم الفن

أزمة إلهام شاهين ومنة عرفة

كانت إلهام شاهين هاجمت منة عرفة بسبب إعلان موقفها الرافض من تأدية مشاهد القبلات والأحضان، لترد عليها إلهام شاهين بهجوم ناري مطالبة لها بالجلوس في البيت.

وقالتِ الفنانة منة عرفة، خلال لقائها مع برنامج سابع سما، المُذاع على قناة النهار المصرية: «إن الفنانة إلهام شاهين هاجمتني في أكثر من مناسبة بسبب إعلان رفضي لتمثيل البوس والأحضان في الأفلام في أحد اللقاءات التلفزيونية».

وأضافت أن الفنانة إلهام شاهين طالبتني بالاسم وقالت: منة عرفة تقعد في البيت طالما رفضت تأدية مشاهد البوس والأحضان في الأفلام.

وتابعت: «أنا احترمتِ الفنانة إلهام شاهين ولم أرد، لأنني حرة في رفضي أو قبولي مشاهد البوس والأحضان».

وعبَّرتِ الفنانة منة عرفة عن أن الفنانة إلهام شاهين هاجمت أكثر من مرة الفنانين الرافضين لتأدية البوس والأحضان، ووصفت موقف رافضين بـ«تخلف»، وقالت: «ومفيش حاجة اسمها سينما نظيفة وسينما غير نظيفة، واللي مش عايزة تتباس ولا تتحضن تقعد في البيت».

وأكملت منة عرفة قائلة: «ده كان ردها، وأنا مردتش، وقُلت: ماشي حاضر قعَّدينا في البيت. بعدها الفنانة إلهام ظهرت في لقاء آخر، وذكرتني بالإسم وقالت: منة عرفة ليها مشاهد تصوير مع الفنان محمد نجاتي واتهمتني بالجهل».

واختتمت منة عرفة ردها على إلهام شاهين برسالة شديدة اللهجة: «رأيك احتفظي بيه لنفسك.. هوَّ احنا لازم نتباس ونتحضن علشان نمثل؟!».

أزمة إلهام شاهين ومحمود المهدي

شنّ محمود المهدي زوج الفنانة الصاعدة منة عرفة هجومًا على إلهام شاهين، ردًا على انتقادها بشأن اعتراضه هو وزوجته عن القبلات والمشاهد الرومانسية خلال تجسيد الأعمال الفنية.

ونشر محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، من خلال خاصية «ستوري» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، موجهًا رسالته إلى النجمة إلهام شاهين، ردًا على انتقادها لمنة عرفة، نظرًا لرفضها تجسيد المشاهد الرومانسية إذ دّون: «كان في واحدة من الوسط الحلو ده بتقول اللي مش عايز مشاهد البوس ميشتغلش، معلش حد يضحي ويتجوزها علشان نخلص».

وتابع محمود المهدي عبر خاصية ستوري قائلًا: «لما تقول الحقيقة هتتحارب وطبعًا محدش منهم يقدر يقول كده علشان اللي هيتكلم هيقعد في البيت..».

أزمة إلهام شاهين وأحمد فلوكس

شن الفنان أحمد فلوكس ، هجوما على الفنانة إلهام شاهين، ونشر صورة لها بجزء من تصريحاتها عن القبلات في الأفلام القديمة.

وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع «الفيسبوك»، قائلًا: «بعيدا عن معزتك، ممكن أستاذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسه بنعتبرها حاليا منافيه للآداب؟أمال أمتى يا فندم نعتبر الشيء منافي للآداب، لما نلاقي العيل نازل وبشهاداته كمان هنا يبقي سفالة مثلا».

وتابع: «طب سيبك من ده كله، الدين إيه، الشاشه دي بتربي أجيال وبتشكل وجدان، مش بتربي وحوش وبتعمل أوضاع على كده بقى إحنا نعتبر الأفلام المخلة، أفلام تثقيفية تعليمية إرشادية الغرض منها التعليم والتمرين وإنها أفلام هادفة». وعليه، علقت الفنانة إلهام شاهين على هجوم الفنان أحمد فلوكس عليها بسبب تصريحها الأخير بشأن «قبلات الأفلام القديمة».

حيث قالت: «مش هدي أهمية لهذا الشخص، لأنه هو هجومه على الفن بشكل عام دا اللي أنا شايفاه، فأنا مش هدي أهمية لكل واحد عايز يلفت الأنظار».

وتابعت: « كلامي كان عن الأفلام القديمة الأبيض والأسود، وإن كلها فيها قبلات، لو هو مش محترم دا ومش محترم فاتن حمادة، نادية لطفي، سعاد حسني، دا ممكن يتقاله إيه؟ دول المفروض إنهم قدوة لينا كلنا وأساتذتنا».

أزمة إلهام شاهين وغادة إبراهيم

أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعدما علقت على ذكر اسمها في الأزمة التي حدثت مع الفنانة غادة إبراهيم في جنازة الفنان الراحل سمير صبري، يوم الجمعة 20 مايو.

قالت إلهام شاهين خلال استضافتها أول أمس الأحد، في برنامج «الحكاية» على شاشة «إم بي سي» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: «سمير صبري كان جميل فنيا وإنسانيا وله في قلوبنا الكثير، وله بصمة في حياتنا وبيت كل واحد فينا، ومن أجمل وأجدع القلوب في الكون».

وتابعت «شاهين»: «أنا مشوفتش خناقة ومكنتش موجودة، حضرت جنازة سمير صبري مع ليلى علوي في عربيتها، وخرجنا من الجامع مشينا ومشوفتش الباص اللي بيتكلمو أن حصلت فيه خناقة».

وأردفت: «نعمل خناقات ليه، الحقيقة في توافه بيكبروا المواضيع ويأفوروها، وأنا مش موجودة أنا مشيت أصلاً».

وأشارت إلهام شاهين إلى أن هناك الكثير يحاول إثارة البلبلة، مضيفة «أي حد عايز يلفت النظر له حاليا يضع اسمه مع اسم إلهام شاهين في جملة مفيدة».