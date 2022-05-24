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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699800/نشرة-أخبار-الفن-مفيد-فوزي-يغادر-المستشفى-بعد-تحسن-حالته-الصحية-أحمد-سعد-يؤدي-مناسك-الحج-بالوشم-دابل-زوكش-يعلن-موعد-طرح-الاغنية-الرسمية-لـ-فيلم-العنكبوت

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 24 من مايو الجاري، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه بالإضافة لبعض الأخبار الحزينة، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

مفيد فوزي يغادر المستشفى

يغادر الإعلامي مفيد فوزي، المستشفى، صباح اليوم، بعد يومين قضاهما فيه عقب إصابته بوعكة صحية حزنا على رحيل صديقيه الفنان سمير صبري والكاتب صلاح منتصر، وتعرض الصحفي الكبير مفيد فوزي، لوعكة صحية مفاجئة، ونقل على إثرها إلى المستشفى، وأعلنت الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي تعرض والدها لوعكة صحية حيث نقل إلى المستشفى.

أحمد سعد يؤدي مناسك الحج

شارك الفنان أحمد سعد متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام مقطع فيديو له أثناء أداء مناسك الحج في الحرم المكي، وكان مرتديًا ملابس العمرة على مقطع من دعاء بصوته.

وظهر أحمد سعد في الفيديو بملابس العمرة البيضاء وعلى ذراعه تاتو، وكان الفيديو من تطبيق تيك توك على مقطع من دعاء بصوته، وكانت التعليقات كالتالي: “حج ووشم؟”، وقال تعليق آخر: “ربنا يتقبل بس نصيحه انت عارف ان الوشم لعنه”.

دابل زوكش يعلن موعد طرح أغنية أخصام

أعلن الدابل زوكش عن موعد طرح أغنية “أخصام” وهي الاغنية الرسمية لفيل العنكبوت بطولة أحمد السقا، والذي حقق أرقام خيالية خلال أيام العيد، وخاصةً ثالث أيام العيد وبلغت أرقام الإيرادات حوالي 4.5 مليون جنيهًا.

ومن المقرر طرح الأغنية غدًا الموافق 25 من مايو على قنواتهم الرسمية بموقع يوتيوب، والأغنية على ايقاع دريل، وفيلم العنكبوت بطولة نخبة من نجوم الفن، وهم الفنان أحمد السقا وظافر العابدين ومنى زكي وريم مصطفى، ويسرا اللوزي ومحمد ممدوح وآخرين.

الموت يفجع الفنان كريم قاسم

رحلت عن عالمنا، اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر مايو الجاري، عمة الفنان الشاب كريم قاسم ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد تشيع الجنازة.

وأعلن قاسم نبأ وفاة عمته من خلال خاصية استوري على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله عمتي ماجدة محمود قاسم، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".