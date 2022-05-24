موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني في جميع المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:22 مساءً - بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور في البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس، بالتزامن مع قرب انتهاء الامتحانات في جميع المحافظات، وإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تصحيح الاختبارات لكل مادة يبدأ بعد انتهاء الطلاب من أدائها.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، موضحة أن النتائج سيتم إعلانها بنظام لا مركزي حيث سيتم اعتماد نتيجة كل محافظة على حدة من قبل المحافظ.

وأوضحت المصادر أن الوزارة بدأت تصحيح الامتحانات في جميع المواد التي انتهى الطلاب من أدائها، على أن تظهر النتائج في نهاية الأسبوع التالي من انتهاء آخر امتحان المقرر يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022.

وتسعى التربية والتعليم إلى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني قبيل بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في بعض المحافظات غير صحيح وأن أسئلة الامتحانات مؤمنة بشكل تام.



