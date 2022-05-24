وزير الداخلية البلغاري يستقبل السفير المصري في صوفيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:22 مساءً - استقبل وزير الداخلية البلغاري Boyko Rashkov السفير خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية في صوفيا، يوم 23 مايو 2022، حيث تناول اللقاء استعراض فرص تطوير التعاون بين البلدين للتصدي للتحديات المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والجريمة المنظمة عابرة الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.

وقد أكد وزير الداخلية البلغاري على تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر بالنظر إلى دورها المحوري في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وأضاف أن مصر تعد أحد الوجهات السياحية الرئيسية للمواطنين البلغار بما يعكس استقرار الأوضاع والقدرة على الحفاظ على الأمن رغم تعاظم التحديات بما في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي.