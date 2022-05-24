تتويج لاعبة المنتخب الوطني للريشة الطائرة لذوي الهمم بالميدالية البرونزية في بطولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:22 مساءً - حرص السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين الشقيقة على مؤازرة اللاعبين المصريين خلال منافسات البطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة التي أقيمت في المنامة خلال الفترة من 16 وحتى 22 مايو الجاري، حيث توجت ياسمينا عيسى، لاعبة المنتخب المصري للريشة الطائرة لذوي الهمم "بارا بادمنتون"، بالميدالية البرونزية ببطولة البحرين الدولية.

وضمت بعثة المنتخب الوطني في بطولة البحرين الدولية كلا من: شيماء سامي، أحمد مجدي الدكروري، ياسمينا عيسى، والذين مثلوا وطنهم مصر خير تمثيل.