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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699798/النائب-مجدي-ملك-يوجد-خلل-في-اشتراطات-البناء-وعلي-الحكومة-مراعاة-المحافظات-ذات-الكثافة-السكانية-العالية

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن هناك عدة مشكلات متمثلة في توقف البناء، والاشتراطات الخاصة لتغيير النشاط، لافتا أن هذه المشكلات سلسلة وحلقات من المشكلات التي ترتبت علي الاشتراطات البنائية والتي أصدرتها الحكومة بعد توجيهات الرئيس السيسي بتنظيم حركة البناء لإعلاء دولة القانون.

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النائب مجدي ملك: يوجد خلل في اشتراطات البناء

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد عدة طلبات إحاطة وأسئلة مقدمة من النواب لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي.

وأضاف ملك: الرئيس السيسي أراد أن يعالج المشكلات بالقانون، فقد قامت بإصدار الاشتراطات البنائية دون أن تراعي أن محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية تختلف عن محافظة المنيا وأسيوط وبني سويف وتختلف عن الوادي الجديد وسيناء، لافتا أن تم تعميم الاشتراطات البنائية دون دراسة تنطوي علي الأماكن والمحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة .

وتابع: تغيير النشاط يعتبر تنمية موارد، وهذا الأمر يجب أن يعالج سريعا، نتجية وجود الكتل السكانية في القري وبعض التوابع أصبح هناك حاجة للنشاط التجاري والصحي، ويجب أن يكون تغيير النشاط وفق الاحتياج الفعلي لتلك المناطق.