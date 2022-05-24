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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699790/لجنة-الوفد-للحوار-الوطني-تجتمع-غدا-برئاسة-رئيس-الحزب

دوت الخليج

لجنة الوفد للحوار الوطني تجتمع غدا برئاسة رئيس الحزب

وتناقش اللجنة عددا من المحاور المتعلقة بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي .

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، أن الحزب سيقدم كل خبراته الممكنة لإعداد ورقة عمل تليق بتاريخ الحزب العريق ولجانه النوعيه ومؤسساته.

وكان الاجتماع الأول شهد مناقشات مستفيضة حول عدد من المحاور وأوراق العمل المقدمة من أعضاء اللجنة إضافة إلي الأوراق التي استقبلها مكتب رئيس الحزب من لجان الوفد بالمحافظات .

يرأس لجنة الوفد للحوار الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب وتضم في عضويتها عددا من الخبرات وهم :الدكتور مصطفي الفقي نائبًا للرئيس، والدكتور هاني سري الدين عضواً، والدكتور ياسر الهضيبي عضواً، والمهندس حسين منصور عضواً، وعصام شيحة عضواً، و رضا ادوار عضواً، والمهندس ياسر قورة عضواً، وماجدة النويشي عضواً، وعصام الصباحي منسقاً عام، وشريف عارف سكرتيراً للجنة.