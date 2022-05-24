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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699786/النائب-خالد-أبو-نحول-بجلسة-وزير-التنمية-المحلية-الرقابيةنعانى-من-المحلياتواللى-مش-بيشتغل-لازم-يمشى

أكد النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، أن وزارة التنمية المحلية فشلت فى أداء عملها، فى أنهاء أزمة انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، مشيرا إلى حديث الرئيس السيسي، بأن” اللي مش هيشتغل..يسيب الفرصة لغيره يشتغل”.

دوت الخليج

النائب خالد أبو نحول بجلسة وزير التنمية المحلية الرقابية«نُعانى من المحليات..واللى مش بيشتغل لازم يمشى»

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة التنمية المحلية لم تعد قادرة على تلبية طموحات الشعب المصري، بسبب كثرة المشاكل وتفاقهما، فضلا عن انها جعلت أعضاء مجلس النواب متهمين بالتقصير فى نظر المواطنين.

هذا ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى تحذيرا للنواب خلال ترأسه الجلسة العامة اليوم، من تجاوز الوقت المحدد للحديث فى طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة، مشددا على أن مكبر الصوت خلال المداخلات الكلامية سوف يتم قطعه بدون تفرقة بين النواب.

وأضاف جبالي بقوله: لكل عضو مدة دقيقتان فى الحديث، ولن يتم منح الكلمة لمن يتم النداء على اسمه ولا يكون متواجدا بالقاعة"، موجها النواب بضرورة النظر لساعة التوقيت واستغلال الوقت المحدد للحديث بدون تكرار أو التطرق إلى موضوعات خارج ما جاء بطلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة، لأن مكبر الصوت سوف يغلق تلقائيا بدون تفرقة بين النواب.