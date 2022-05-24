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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699776/رانيا-يوسف-تحصل-على-الإقامة-الذهبية-من-دولة-الإمارات

أعلنت الفنانة رانيا يوسف حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، موجهه رسالة شكر لنائب رئيسها وحكومتها.

دوت الخليج يرصد حصول رانيا يوسف على الاقامة الذهبية.

الامارات تمنح رانيا يوسف الاقامة الذهبية

كتبت رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام: "شكراً دولة الإمارات العربية على منحي الإقامة الذهبية فئة المبدعين وخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وشكراً لسعادة الفريق محمد أحمد المرى المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي".

رانيا يوسف باطلالة مثيرة

على الصعيد الآخر، نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت "رانيا" بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها، مرتدية بلوزة هاف ستومك و جيبة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر انسيابية، واختارت مكياجا هادئا، يبرز جمال ملامحها.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ، صوفيه ، إيمان يوسف ، نبيل نور الدين، سميرة صدقى ، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها ، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف ، وإخراج عبد العزيز حشاد.

معلومات حول رانيا يوسف

رانيا سيد يوسف ممثلة مصرية من مواليد القاهرة عام 1973. هي ابنة لأب مصري كان يعمل ظابطاً وأم سودانية كانت تعمل مضيفة جوية. حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الانجليزية من جامعة القاهرة.

بدايتها كانت في عالم الأزياء والإعلانات. أما بدايتها في الفن فكانت في مسلسل العقاب حيث قدمت دور صغير وتتالت الأعمال منها مسلسل نعتذر عن هذا الحلم، فيلم المضيفات الثلاثة، مسلسل عروس البحر.

قدمها المخرج علي عبد الخالق بدور أكبر من خلال فيلم الناجون من النار عام 1994.

شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة.

وفي نفس العام شاركت في مسلسل دمي ودموعي وابتسامتي مع الفنانة شريهان عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وإخراج تيسير عبود.

شاركت في مسلسل القلب يخطئ أحياناً عام 1998، ومسلسل خلف الأبواب المغلقة وفيلم النيل عام 1999 وفيلم الكاشي ماشي عام 2000 ومسلسل النساء قادمون عام 2001.

دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي مع الفنان نور الشريف ومن إخراج محمد النقلي ساهم الكثير في إنتشار إسمها. فأعادت التجربة مع طاقم العمل نفسه عام 2002 في مسلسل العطار والسبع بنات.