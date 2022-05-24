انت الان تتابع تفاصيل خبر «المواطن جاب آخره من المحليات»..النواب يواجهون وزير التنمية المحلية بأزمات القمامة والطرق والإنارة و«القيادات الفاسدة»..ويؤكدون«نحتاج لقانون تصالح جديد»..«صور وفيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699785/المواطن-جاب-آخره-من-المحلياتالنواب-يواجهون-وزير-التنمية-المحلية-بأزمات-القمامة-والطرق-والإنارة-والقيادات-الفاسدةويؤكدوننحتاج-لقانون-تصالح-جديدصور-وفيديو

رئيس محلية النواب لـ وزير التنمية المحلية:« بنشوف طرق وشوارع يتم إعادة رصفها ثم نفوجئ بتكسيرها»

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «المواطن جاب آخره من المحليات»..النواب يواجهون وزير التنمية المحلية بأزمات القمامة والطرق والإنارة و«القيادات الفاسدة»..ويؤكدون«نحتاج لقانون تصالح جديد»..«صور وفيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.