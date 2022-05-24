«شكاوى الوزراء»: توفير سيارة إسعاف لنقل سيدة مسنة لجلسات الإشعاع على مدار 37 يومًا

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699797/شكاوى-الوزراء-توفير-سيارة-إسعاف-لنقل-سيدة-مسنة-لجلسات-الإشعاع-على-مدار-37-يوما

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في الاستجابة لعدد كبير من طلبات المواطنين في القطاع الصحي، من خلال التعاون مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات، خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تحرص على الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، بالسرعة والجدية المطلوبة؛ للعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات التي تثبت صحتها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن، خاصة ما يتعلق منها بالحالات المرضية والجوانب الإنسانية، والتي تتطلب التعاون وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية المعنية.

سرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الشكاوى والاستغاثات

ولفت مدير المنظومة إلى مواصلة التنسيق مع قيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات المصرية؛ لسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين، وتحقيق أفضل وأسرع استجابات ممكنة.

خضوع سيدة مسنة لـ30 جلسة إشعاع

ومن ضمن النماذج التي تم استعراضها، والتي تمت الاستجابة عليها خلال الفترة الماضية، تلقي شكوى المواطنة المقيمة بمحافظة الجيزة، التي تعاني والدتها وهي بالعقد السابع من عمرها من ورم سرطاني بالرحم، وتحتاج للخضوع لقرابة 30 جلسة علاج إشعاعي ثلاثي الأبعاد على منطقة الحوض، ولكن نظرًا لزيادة وزنها البالغ نحو 165 كجم، وعدم قدرتها على الحركة خاصة أنها قعيدة على كرسي متحرك، لم تتمكن من البدء في تلقي الجلسات المقررة لها بأي مستشفى كائنة بمحيط إقامتها، ملتمسة سرعة التنسيق للبدء في مراحل العلاج المقررة لوالدتها حرصًا على حياتها.

وقال الدكتور طارق الرفاعي: بالتنسيق مع اللواء أشرف الوكيل، مدير مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بمحافظة الإسماعيلية، وهيئة الإسعاف المصرية، تم نقل الحالة لمركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بمحافظة الإسماعيلية، وبعد عرضها على استشاري الأورام بالمركز، تم تحديد مواعيد جلسات العلاج الإشعاعي المقررة لها، وباستمرار التنسيق مع هيئة الإسعاف تم نقل الحالة من محل إقامتها بمحافظة الجيزة إلي مقر المركز بمحافظة الإسماعيلية، وإعادتها لمسكنها مرة أخرى، حتى تم الانتهاء من خضوعها لقرابة 20 جلسة علاج إشعاعي ثلاثي الأبعاد، على مدار 37 يومًا، على أن يستمر التنسيق لحين الانتهاء من كافة الجلسات العلاجية المقررة لها.