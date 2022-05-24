انت الان تتابع تفاصيل خبر لطلاب الأزهر.. رابط الاستعلام عن أرقام جلوس امتحانات الثانوية الأزهرية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699795/لطلاب-الأزهر-رابط-الاستعلام-عن-أرقام-جلوس-امتحانات-الثانوية-الأزهرية

ينشر موقع دوت الخليج رابط بوابة الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب شهادة الثانوية الأزهرية، والتي من المقرر أن تعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء.

ويمكن لطلاب شهادة الثانوية الأزهرية الحصول على أرقام جلوس أداء امتحانات الشهادة الثانوية وذلك من خلال الدخول على بوابة الأزهر والحصول عليه عبر الرابط التالي.

ويمكن للطلاب غير الراغبين في الحصول على أرقام الجلوس من خلال بوابة الأزهر أن يتم الحصول عليها من معاهدهم.

يشار إلى أن الامتحانات تبدأ يوم السبت 4 يونيو المقبل، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، علي أن يمتحن طلاب القسم الأدبي فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات قبل عيد الاضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الخميس 30 يونيو احتفالا بالثورة.

كما يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في 16 يوما، بينما القسم الادبى فى 13 يوما، وطلاب شعبة العلوم الإسلامية يؤدون امتحاناتهم فى 13 يوما.

على جانب آخر، أعلن الجامع الأزهر، فتح باب التقديم في رواق الأزهر الشريف لتحفيظ القرآن للكبار بالعلوم العربية والشرعية، في جميع محافظات مصر؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتي أتاحها لجميع الأعمار والفئات بالمجان بالكامل، حسب شروط التسجيل المعلنة من الأزهر الشريف.

ووضع الأزهر الشريف عدة شروط للالتحاق برواق الأزهر لتحفيظ الكبار 2022، وتفاصيل الرواق بمختلف المحافظات، وخطوات التسجيل والبيانات المطلوبة من خلال رابط التسجيل، في المدة من 10 مايو وحتى 25 مايو 2022.

شروط التقديم في رواق الأزهر 2022

أعلن الجامع الأزهر عدة شروط يجب توافرها حتى يستطيع الراغبين في الالتحاق برواق الأزهر التسجيل به وهي:

- إتاحة المرحلة التمهيدية لجميع الراغبين في الالتحاق برواق الأزهر لتحفيظ القرآن في جميع الأعمار والفئات على مستوى محافظات الجمهورية.

- إتاحة الالتحاق في المستوى الأول للمرحلة المتوسطة من رواق الأزهر للحاصلين على الإعدادية الأزهرية.

- إتاحة الالتحاق مباشرة بالمستوى الأول للمرحلة التخصصية من رواق تحفيظ القرآن للحاصلين على الثانوية الأزهرية.

رابط التسجيل في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن

نشر الأزهر الشريف، خطوات التسجيل للراغبين في الالتحاق برواق الأزهر لتحفيظ القرآن، والتي جاءت كالتالي:

- الذهاب إلى رابط رواق الأزهر للتسجيل من هنــــا

- ملء استمارة التقديم

- كتابة الاسم بالكامل، اسم المحافظة، ورقم الهاتف

- كتابة الرقم القومي

- ملء الخانة الخاصة بالقدر المحفوظ من القرآن الكريم

- تحديد المستوى الذي ترغب بالتسجيل فيه