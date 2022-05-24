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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699792/منظومة-الشكاوى-بالوزراء-علاج-طفلة-تعاني-من-مرض-نادر-بالعينين-على-نفقة-الدولة

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في الاستجابة لعدد كبير من طلبات المواطنين في القطاع الصحي، من خلال التعاون مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات، خلال الفترة الماضية.

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وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تحرص على الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، بالسرعة والجدية المطلوبة؛ للعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات التي تثبت صحتها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن، خاصة ما يتعلق منها بالحالات المرضية والجوانب الإنسانية، والتي تتطلب التعاون وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية المعنية.

سرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الشكاوى والاستغاثات

ولفت مدير المنظومة إلى مواصلة التنسيق مع قيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات المصرية؛ لسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين، وتحقيق أفضل وأسرع استجابات ممكنة.

معالجة طفلة من عيب خلقي نادر بالعينين

ومن ضمن النماذج التي تم استعراضها، والتي تمت الاستجابة عليها خلال الفترة الماضية، تلقي شكوى من مواطن يقيم بمحافظة أسيوط، تعاني نجلته البالغة من العمر ثمانية أشهر، من عيب خلقي نادر بالعينين في صورة التصاقات بجفون العينين مع ضمور بالعين اليمنى واعتلال خلقي بالعين اليسرى، طالبا عرضها على استشاريين متخصصين وعلاجها على نفقة الدولة.

وأوضح أنه عقب التنسيق مع الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور إيهاب فوزى، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط، وفرت هيئة الإسعاف سيارة مجهزة لنقل الطفلة وتم استقبالها بمستشفى كلية الطب بالجامعة، حيث قامت لجنة طبية مُشكلة من استشاري الرمد، والأطفال، وجراحة المخ والأعصاب بفحصها، وبعد إجراء جميع الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، تقرر خضوعها لجراحة تجميلية لتخليق جفون العين، وتم اجراء الجراحة بالعين اليسرى، مع حجزها بوحدة الرعاية المركزة (أطفال) ما بعد الجراحة، ووضعها على بروتوكول علاجي مناسب لحين تماثلها للشفاء مع متابعة حركة الجفون ووظيفة العين بدقة.

وفي السياق ذاته، تم التنسيق مع الدكتور أيمن منصور، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة أسيوط؛ للانتهاء من الإجراءات المتبعة لتحمل الهيئة جميع نفقات علاج الطفلة بمختلف المراحل مع توفير بروتوكول العلاج اللازم لها، على أن تستمر متابعتها بقسم جراحة العيون بمستشفى كلية الطب بجامعة أسيوط.