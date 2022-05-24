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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699788/شكاوى-الوزراء-تستجيب-لاستغاثة-والد-وتعالج-نجله-من-عيب-خلقي

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في الاستجابة لعدد كبير من طلبات المواطنين في القطاع الصحي، من خلال التعاون مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات، خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تحرص على الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، بالسرعة والجدية المطلوبة؛ للعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات التي تثبت صحتها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن، خاصة ما يتعلق منها بالحالات المرضية والجوانب الإنسانية، والتي تتطلب التعاون وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية المعنية.

سرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الشكاوى والاستغاث

ولفت مدير المنظومة إلى مواصلة التنسيق مع قيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات المصرية؛ لسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين، وتحقيق أفضل وأسرع استجابات ممكنة.

علاج عيب خلقي لرضيع يبلغ يومًا واحدًا

ومن ضمن النماذج التي تم استعراضها، والتي تمت الاستجابة عليها خلال الفترة الماضية، شكوى مواطن مقيم بمحافظة الجيزة، يعاني نجله، البالغ من العمر يومًا واحدًا، من عدم تكوين العضو الذكري نتيجة عيب خلقي بالجهازين البولي والتناسلي، ووجود المثانة البولية خارج تجويف الحوض، بالإضافة إلى وجود فتق إربي مباشر على الجانبين، موضحًا أنه محجوز بوحدة الحضانات بإحدى المستشفيات الخاصة غير المتوفر بها الخدمة الطبية اللازمة، طالبا نقله لأحد المستشفيات المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة له على نفقة الدولة.

وأوضح أنه من خلال التنسيق مع الدكتورة منى الغمراوي، مدير عام مستشفى أبو الريش - المنيرة التابعة لجامعة القاهرة، وهيئة الإسعاف، تم نقل الرضيع بسيارة إسعاف مجهزة للمستشفى، حيث قامت لجنة طبية مُشكلة من استشاري جراحات الأطفال والتجميل بمناظرته، وبعد الانتهاء من كافة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، أقرت اللجنة بضرورة خضوعه لتدخلات جراحية لمعالجة العيوب الخلقية الكائنة بالجهازين البولي والتناسلي، كما تقرر حجز الطفل لتنفيذ خطة علاجية مُعدة على عدة مراحل، تضمنت إجراء جراحة لمعالجة الفتق الأربي المباشر على الجهتين، وإدخال المثانة بتجويف الحوض، ثم يتم عقب ذلك إجراء تدخل جراحي دقيق لتيسير تكوين العضو الذكرى بفتحة التبول.

وفي الوقت نفسه، تم التنسيق مع الدكتورة هبة عاطف، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة الجيزة؛ لإصدار خطاب تبادل خدمات موجه إلى جامعة القاهرة لتتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحي جميع نفقات العلاج بمراحله الثلاث، وتوفير بروتوكول العلاج اللازم حتى استقرت الحالة الصحية له.