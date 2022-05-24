رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل مع الرئيس السيسى لحل أزمة الغذاء العالمية

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن بوادر أزمة الغذاء المتنامية حول العالم واضحة جدًا، لافتة إلى أن هناك أيضًا حلول تبدو فى الأفق اليوم، بالتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مصر.





وأضافت فون دير لاين، خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا، اليوم الثلاثاء: "أنا أعمل مع الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى لمعالجة تداعيات الحرب"، لافتة إلى "حدث هام على مستوى الأمن الغذائى، والحلول القادمة من أوروبا والمنطقة".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن "أوكرانيا واحدة من أكثر دول العالم خصوبة، وحتى علمها يرمز إلى التنوع فى الأراضى الأوكرانية. فالأصفر يرمز للقمح تحت السماء الزرقاء، إلا أن أراضى القمح هذه قد اقترحت الآن، وعواقب الأفعال المشينة واضحة ليراها أى إنسان"، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى أن "أسعار القمح وصلت إلى أعلى مستوياتها القياسية".

وتابعت فون دير لاين: "أصبح لدينا بلدان عرضة للأزمات، وسكان يعانون أكثر فأكثر، ومن جديد فإن إجابتنا يجب أن تكون: تحريك تعاون أكبر على المستوى العالمى والأوروبى"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبى يعمل بجد فى السوق العالمى خارج أوكرانيا، وثانيا نسعى لتعزيز إنتاجنا لتخفيف الضغط على سوق الغذاء العالمى".

وأضافت: "ثالثًا نعمل مع إفريقيا لتصبح أقل اعتمادًا على استيراد الغذاء، ولتكن بداية لتعزيز قدرة الإنتاج الإفريقى، وهو ما سيكون أمرًا هامًا لتقوية مرونة السوق"، لافتة إلى أن "علامات تنامى الأزمة الغذائية واضحة جدًا، لذا يجب علينا العمل بشكل عاجل".

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "برغم ذلك، هناك حلول تلوح لنا اليوم وفى الأفق، وهذا هو السبب الذى يدفعنا مجددًا للتعاون".

وأضافت فون دير لاين: "أعمل مع الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى لمواجهة تداعيات الحرب" على الأمن اغذائى العالمى، لافتة فى هذا الصدد إلى "حدث هام يخص الأمن الغذائى والحلول القادمة من أوروبا والمنطقة".