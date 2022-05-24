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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699780/القبض-علي-تشكيل-عصابي-تخصص-في-سرقة-السيارات-في-القاهرة

القت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب كسر الكونتاكت، لغرض البيع لعملائهم، واعترفوا انهم أرتكبوا العديد من تلكل الحوادث محافظة القاهرة والجيزة.

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وبعد التحريات وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط التشكيل العصابي وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين وعدد 4 طلقات خرطوش ومبلغ مالي وعدد2 كارنية مزور لأحدي الجهات الحكومية، ورخصة قيادة " وبمواجهتهما أعترفوا بالمضبوطات وتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب كسر الكونتاكت، بقصد الإتجار .

وأضاف المتهمين أنهم قاموا بتنفيذ 21 حادث سرقة من قبل ، قاموا ببيعهم لعملائهم سيئة النية وتم ضبط عدد 17 سيارة مستولى عليها لدى عملائهم لهم معلوملت جنائية، يتلاعبان في أرقام الشاسية والموتور المثبتة علي سيارات قديمة بها تلفيات.

القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات في القاهرة

وحرر محضر بالواقعةـ أتخاذ الإجراءات اللأزمة حيالهم، وتولت النيابة التحقيقات.

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب قد قامت بإجراء اتصال هاتفي بشرطة النجدة من أجل أخذ تعهد على طليقها حسام حبيب بعدم التعرض لها هي وبناتها، بحسب مصادر أمنية.

وكان قد تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الشيخ زايد يفيد فيه بورود اتصال هاتفي من الفنانة شيرين عبدالوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بشرطة النجدة، لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها هي وبناتها.

فيما أوضح الفنان حسام حبيب، عندما تم سؤاله بشأن الواقع وأسباب وجوده بفيلا شيرين عبد الوهاب، قرر أنَّه متواجد في فيلا الفنانة بعد اتفاقات بينهم لإنهاء مشروع فني، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبها، أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا رسميا، طاالبت فيه بعدم تناول أخبار خلافاتها الشخصية مع طليقها حسام حبيب بالإضافة إلى عدم الخوض في تفاصيلها.

وجاء بيان شيرين عبد الوهاب بعد تقدمها اتهاما لحسام حبيب بالتعدي عليها وابنتيها بالسب والقذف والتعدي عليها وحررت بلاغ صباح ،أمس وطلبت تعهده بعدم التعرض لهم.

وجاء في بيان شيرين عبد الوهاب الصادر كالتالي: “تهيب الفنانة شيرين عبد الوهاب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بعدم تناول أنباء خلافات شخصية فيما بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب”.

وقد أخلت النيابة سببيل حسام حبيب بكفالة 10 آلاف جنيه، وغادر قسم شرطة ثان الشيخ زايد صباح اليوم.