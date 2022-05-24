النائب عمرو درويش: نحتاج لقانون جديد بشأن تصالح مخالفات البناء..وفساد المحليات 3أنواع

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699779/النائب-عمرو-درويش-نحتاج-لقانون-جديد-بشأن-تصالح-مخالفات-البناءوفساد-المحليات-3أنواع

وصف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قانون تصالح مخالفات بالبناء، بأنه لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، لافتا أنه عند قياسه الأثر التطبيقي لهذا القانون ثبت لنا بأن الغرض من إصدار هذا القانون لم يلبي طموحاته.

دوت الخليج

النائب عمرو درويش: نحتاج لقانون جديد بشأن تصالح مخالفات البناء

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النوب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي.

وأضاف درويش: نجد عند تطبيق قانون مخالفات البناء أنه مختلف من محافظة لآخري، وهناك فجوة في تنفيذ هذا القانون حيث نجد أن بعض المحافظات تجيز إصدار رخص الإحلال والتجديد، وآخري تمنعه، لافتا أنه في حالة متابعة حالات التعدي علي الاراضي الزراعية سنجد أن المحافظة التي تعطي ترخيص بها حالات تعدي أقل، وبالمقارنة بالمحافظات الأخري سنجد أن المخالفات علي الأراضي الزراعية كثيرة، قائلا: هنا تركنا المواطن للفساد.

وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة التدخل لوقف هذا الفساد، ونحتاج لقانون جديد يعدل من سلبيات القانون السابق.