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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699777/القبض-علي-شخصين-يحملان-جنسية-أجنبية-بتهمة-الإتجار-بالنقد-الأجنبي

واصلت وزارة الداخلية لكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جهودها في التصدي نشاط الإحتيال والنصب علي المواطنين، وأكدت التحريات قيام أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة "زيت الطعام" مقابل حصولهم على أرباح مالية، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت " مليون جنيه" ، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، والإستيلاء على كامل المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هواتفه المحمولة عقب ضبط عدد من ممارسى ذلك النشاط الإجرامى فى محافظات مختلفة.

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وكثفت وزارة الداخلية جهودها في البحث والتحريات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن رصد أماكن تردد المتهم المذكور وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين "المجنى عليهم" بضبطه حضر عدد (3) منهم لفرع الإدارة بوسط الدلتا ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق أخر تمكنت مديرية امن القاهرة من القبض علي أحد الأشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول " مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وعثر بحوزته على مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية" - هاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.

القبض علي شخصين يحملان جنسية أجنبية بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي

كما تم ضبط من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته (مبالغ مالية – عملات "أجنبية - محلية) وبمواجهته أعترف بتحصله على المبالغ المالية من آخر "يحمل ذات الجنسية" مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وبعمل التحريات تبين أن الأخير يزاول نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوقى المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (مبالغ مالية – عملات "أجنبية – محلية(بمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.