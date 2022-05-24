انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تألقه في آخر حفلاته.. عمر كمال يؤدي مناسك العمرة «صور» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699768/بعد-تألقه-في-آخر-حفلاته-عمر-كمال-يؤدي-مناسك-العمرة-صور

دوت الخليج يرصد لكم صور عمر كمال من مكة المكرمة أثناء أداء مناسك العمرة وذلك خلال السطور القادمة

عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

وكانت التعليقات على الصور التي نشرها، كالآتي: الحمد لله خلصت الحفله وروحت عملت عمره، وقال تعليق: والله انا محتار، اغاني وفجور، ثم عمره ثم اغاني وفجور، وتعليق أخير قال: ماقد شفت حد يحب اللقطه والشو زي عمر كمال ده حتى ببيت الله عايز يقول انا هوه، بالإضافة إلى تعليق قال: توب بقا.

وقد روج مطرب المهرجانات الشعبية الفنان عمر كمال لـ كليب أغنيته الجديدة “انتي قطتي” التي من المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وشارك عمر كمال الجمهور البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة “انتي قطتي” وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها، قائلا: “قريبا كليب أغنية انتي قطتي”.

ويطرح فيديو كليب أغنية “ماي بيبي” بالتعاون بين من عمر كمال، وحماده مجدي، مع الشاعر الغنائي، مصطفى حدوته، والملحن نادر زكي، والتوزيع الموسيقي إسلام ساسو، وهو من إخراج يونس.

انتي قطتي

أغنية أنتي قطتي لـ عمر كمال

وسبق أن نشر عمر كمال مقطع من أغنيته الجديدة “أنتي قطتي” بالتعاون مع المطرب الشعبي حمادة مجدي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، ظهر فيه هو وحمادة مجدي مرتديين ملابس باللون الأبيض على يخت ومعهم راقصة ترتدي فستان باللون الوردي وكانت ترقص على أنغام الأغنية.

وبجرد نشر الفيديو انهالت عليهم عدد من التعليقات المهاجمة، حيث قال أحدهم: “تمايل النساء والعري حاجة ضرورية لنجاح الأغنية مستوى أصبح فالحضيض الله على أيام الزمن الجميل والطرب الأصيل الذي كانت مصر تتغنى به”، وكتب آخر: “والله اغنية بايخة واغنية الغزالة رايقة نجحت وكسرت الدنيا من غير اسفاف”.