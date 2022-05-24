انت الان تتابع تفاصيل خبر العظمى بالقاهرة 34.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الأربعاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699763/العظمى-بالقاهرة-34-الأرصاد-تعلن-حالة-الطقس-غدا-الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على محافظات مصر، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

فيما يسود ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشماال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

دوت الخليج

حالة الجو المتوقعة غدًا الأربعاء

وأوضحت هئية الأرصاد في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نشاطًا للرياح مع جو مشمس، فيما يسود جو غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة البحر المتوسط والأحمر

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، على محافظات مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 34 20

- الأسكندرية 28 18

- طنطا 33 19

- دمنهور 30 18

- مرسى مطروح 26 16

- السلوم 27 17

- سيوة 34 18

- بور سعيد 27 20

- الزقازيق 34 20

- الإسماعيلية 34 18

- السويس 33 20

- رفح 27 18

- نوبيع 34 23

- كاترين 27 12

- شرم الشيخ 35 25

- الغردقة 35 26

- الفيوم 35 21

- المنيا 36 20

- أسيوط 36 20

- الأقصر 39 23

- أسوان 38 24

- الوادي الجديد 38 23

- حلايب 33 28

- شلاتين 35 26