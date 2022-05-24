أكاديمية ناصر العسكرية العليا تستقبل وفداً لعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة فى إفريقيا

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699762/أكاديمية-ناصر-العسكرية-العليا-تستقبل-وفدا-لعدد-من-الشخصيات-الإعلامية-البارزة-فى-إفريقيا

استقبلت أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وفداً لعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة فى إفريقيا ، وعُقدت على هامش الزيارة جلسة لمناقشة جهود التعاون المصرية مع الدول الإفريقية وتاريخ العلاقات المصرية الإفريقية.

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وتتضمنت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، والتأكيد على أن علاقات التعاون مع كافة دول القارة هى من أولى إهتمامات الدولة المصرية ، وكذلك أهمية توفير البيئة المناسبة لدعم الإستثمار فى البلدان الإفريقية مع بلورة آليات جديدة تهدف إلى التعاون المثمر والبناء بين دول القارة الإفريقية.

أكاديمية ناصر العسكرية

كما تطرقت الجلسة إلى التحديات التى تواجه القارة الإفريقية وإستعرضت العلاقات التجارية والإقتصادية التى تربط مصر والبلدان الإفريقية والتى منها المشروعات الزراعية والمائية والتجمعات الإقتصادية.

وألقى مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى أن تلك الزيارات تعمل على زيادة وتقوية أواصر الود والإخاء المتبادل بين أبناء الدول الإفريقية .