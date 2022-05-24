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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699784/عملاء-البنك-العربي-الأفريقي-يشكون-خدمة-سيئة-وتعامل-غير-لائق

اشتكي عملاء البنك العربي الأفريقي من سوء الخدمات المقدمة، لاسيما في التواصل لحل مشاكلهم، بجانب تعطل "إبلكيشن" البنك العربي الأفريقي باستمرار، لذلك يرصد دوت الخليج شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي والخدمات التى تسبب إزعاح لعملائه.

شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي

جاءت شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي على صفحة المصرف على موقع "فيسبوك" فقال أحدهم، : "خدمه سيئة جدا في إعاده رد المبالغ الغير مسمعة بسبب خطأ في السيستم بسبب الموبيل ابلكيشن".

وأضاف آخر: "خدمة سيئة جدا وتعامل غير لائق من البنك بقالى ٣٣ يوم عندى مشكلة في الايداع ولم يتم حلها والفلوس لم تصل في الحساب ياريت لو حد عنده أكثر من مشكله نقدم شكوى كلنا للبنك المركزى".