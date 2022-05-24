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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699767/بنك-القاهرة-يتيح-دفع-رسوم-حج-الجمعيات-الأهلية-أعرف-التفاصيل

أتاح بنك القاهرة إمكانية دفع رسوم حج الجمعيات الأهلية عبر فروع بنك القاهرة المنتشرة على مستوي الجمهورية، بقيمة 87 ألف جنيه المحدد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ويقدم دوت الخليج تفاصيل دفع رسوم الحج في بنك القاهرة خلال الأيام الجارية، بحد أقصى أسبوع.

بنك القاهرة حددت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات دفع رسوم الحج في أحد فروع بنك القاهرة من خلال الآتي: وجدير بالذكر أن قيمة رسوم الحج الجمعيات الأهلية التى تدفع في بنك القاهرة غير شاملة سعر تذكرة الطيران، على أن تحديدها خلال هذا الأسبوع من قبل شركة مصر للطيران.

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